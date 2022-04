Udinese – Cioffi fissa l’obiettivo finale / A fine anno voglio essere…

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Una situazione tutt'altro che semplice, ecco che spunta l'obiettivo finale

La squadra bianconera ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. La società deve fare il possibile, però, per poter concludere al meglio anche questo campionato. Al momento il team si può ritenere soddisfatto per il finale di stagione intrapreso e di conseguenza non si vuole mollare il colpo fino all'ultima giornata. Mancano otto match fino alla fine del campionato e bisogna continuare a fare il possibile per potersi togliere diversi sassolini dalle scarpe. I prossimi incontri saranno più difficili dato che ci sarà un'assenza molto pesante, stiamo parlando del bomber e sorpresa di stagione: Beto. Senza di lui trovare la via del gol non sarà scontato, ma si studiano già diverse soluzioni. Intanto ecco l'obiettivo che si potrebbe prefissare la società.

Il nuovo traguardo

Il nuovo tecnico toscano Gabriele Cioffi vuole raggiungere un obiettivo che la società friulana non riesce a portare a casa da oramai nove stagioni consecutive. L'ultima volte che questo traguardo è stato raggiunto in panchina c'era ancora un tecnico come Francesco Guidolin. Secondo il Messaggero Veneto, l'obiettivo che vuole raggiungere il mister e la società è quello dei 50 punti. Si parla di una traguardo non scontato, ma viste le ultime prestazione c'è sicuramente fiducia e speranza. Ecco gli ostacoli che dovrà affrontare la società bianconera nelle prossime settimane.

Il calendario

L'Udinese ha sicuramente dalla sua il calendario, dato che per raggiungere quota 50 bisogna fare ben 14 punti nelle prossime otto partite. Gli avversari, però, sono abbastanza abbordabili (eccezion fatta per gli attuali campioni d'Italia) l'Udinese dovrà affrontare due volte la Salernitana, l'Empoli, lo Spezia, il Sassuolo, il Bologna e la Fiorentina. Stiamo parlando di squadre che devono essere battute da una società in forma come quella friulana. Intanto si avvicina la partita contro l'Empoli e Gabriele Cioffi deve trovare una soluzione all'assenza di Beto. Ecco il prescelto <<<