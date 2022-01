News Udinese – Cioffi mette tutti al lavoro / Le ultime dal Bruseschi

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo incontro. Il match sarà proibitivo, ma bisogna dare tutto. La possibilità c'è

Il team bianconero continua la preparazione in vista della ripresa del campionato. Si cerca di dare una continuità al lavoro delle ultime settimane, dato che con l'insediamento del nuovo mister, la squadra sembra aver trovato nuova linfa e capacità nel gestire al meglio tutti gli incontri. Gabriele Cioffi è riuscito a creare una coesione ed unità unica nel suo genere e non a caso la squadra sta giocando in maniera propositiva e divertente. Tutti i tifosi si avvicinano con più piacere al team e non vedono l'ora che arrivi la prossima partita per poter ammirare i propri beniamini. Intanto il tecnico non abbassa la guardia ed anzi costringe la squadra ad una doppia seduta dietro l'altra. Andiamo a vedere come si è comportato il team negli ultimi giorni .

Dopo la doppia seduta del 31 di Dicembre, la squadra è tornata in campo anche il primo dell'anno per poter assimilare e studiare al meglio le tattiche del prossimo avversario, stiamo parlando della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ieri in programma l'ennesima doppia seduta, proprio come oggi. Non esiste un attimo di tregua per tutte le zebrette. Al momento, sono tutte disponibili per il prossimo incontro, forse meglio dire quasi tutte, perché Roberto Pereyra è ancora ai box per un infortunio alla spalla. Il suo ritorno dovrebbe essere tra più di un mese e nel frattempo Cioffi aspetta dei rinforzi dal mercato per poter sopperire a questa assenza. Andiamo a vedere i prossimi match in programma per il team bianconero.