Fiorentina – Udinese / Scelto l’arbitro per il prossimo incontro

Oggi è stato deciso l'arbitro che gestirà l'incontro tra Udinese e Fiorentina. Una partita in programma il prossimo sei di Gennaio. Il nome

Redazione

La squadra bianconera si avvicina giorno dopo giorno alla ripresa del campionato. Sui campi del Bruseschi, il tecnico Gabriele Cioffi sta cercando di preparare maniacalmente la partita del prossimo sei di Gennaio che vedrà scontrarsi l'Udinese e la Fiorentina. Parliamo di un match che promette grande calcio, grazie alle idee di gioco dei due tecnici. Sono due squadre a cui piace pressare alto, ma soprattutto la viola riesce a far girare il pallone in maniera molto interessante. Non a caso, da quando è arrivato il nuovo mister, la società sta lottando per la qualificazione alla prossima Europa League. Un obiettivo che vorrebbe raggiungere, nel tempo, anche l'Udinese. Anche se il progetto Cioffi è solo all'inizio. Intanto andiamo a vedere chi arbitrerà l'incontro di giovedì sera.

L'arbitro

Per il match che si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze è stato selezionato un fischietto della sezione di Roma. Stiamo parlando di Francesco Forneau. Affianco a lui ci saranno gli assistenti Muto e Bottegoni, il quarto uomo Gariglio. Al Var, invece, troveremo Massa come titolare e come assistente Bresmes. Non è la prima partita nella massima serie per questo direttore di gara, Vediamo in quale altre occasioni ha diretto un match dei friulani. L'ultima proprio qualche settimana fa.

I precedenti

Sono ben due i precedenti in Serie A per Forneau con le zebrette. Il primo è stato un Fiorentina - Udinese dell'Ottobre del 2020 concluso 3-2 per la viola e più recentemente Udinese - Milan terminata per 1-1 dello scorso Dicembre. Il match si disputerà alle ore 20:45 del prossimo 06 Gennaio 2022. La partita andrà in scena nella splendida cornice dell'Artemio Franchi. Le due squadre sono pronte e non vedono l'ora di potersi dar battaglia. Andiamo a vedere gli scontri passati tra i due team. Uno dei due ha dominato la scena nelle ultime stagioni, ma l'altro vuole rifarsi il prima possibile. I precedenti <<<