Verona-Udinese / Cioffi a fine partita: “Arrabbiato per il fallo fischiato”

Si è conclusa da poco la partita tra l'Udinese di Andrea Sottil e il Verona di Gabriele Cioffi. Stiamo parlando di un incontro in cui i bianconeri hanno dominato in lungo e in largo mettendo in seria difficoltà gli scaligeri. La vittoria è arrivata solo nel finale, ma questo non cambia nulla visto che la prova è stata sontuosa per larghi tratti. Non perdere le parole del tecnico Gabriele Cioffi al termine dell'incontro.