Hellas-Udinese | Cioffi perde pezzi: c’è lesione per Diego Coppola

Il tecnico dei gialloblù dovrà fare a meno del baby talento della nazionale italiana U20 nella sfida contro i bianconeri

Redazione

L'Hellas Verona non sta attraversando un momento positivo. Nelle prime sette partite i veneti hanno raccolto solo una vittoria, contro la Sampdoria, altra squadra in grande difficoltà in questo avvio di stagione. Il calendario ora mette davanti una grande prova per gli uomini di Cioffi, contro l'Udinese di Sottil, una delle formazioni più in forma del nostro campionato, con 5 vittorie nelle ultime 5 partite, arrivate anche contro tre big.

In questo periodo non facile, arrivano altre brutte notizie per l'Hellas Verona. Il difensore classe 2003 Diego Coppola ha riportato una lesione muscolare del flessore della gamba sinistra durante Portogallo-Italia Under 20. Ecco il bollettino medico diramato sul sito ufficiale del club gialloblù: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Diego Coppola, durante il match Portogallo-Italia dello scorso 23 settembre, ha riportato una lesione muscolare del flessore della gamba sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore, che sarà monitorato settimanalmente".

Pronto il sostituto

Visto il probabile forfait di una delle sorprese più positive dei gialloblù, Cioffi deve scegliere chi prenderà il suo posto nell'undici titolare lunedì sera. Al momento, in vantaggio per una maglia da titolare, sembra esserci Gunter. Il centrale turco pare essere il favorito per completare il terzetto difensivo con Hien e Cabal. Altra possibilità per l'ex tecnico dei bianconeri potrebbe essere l'inserimento del rientrante Ceccherini, giocatore rientrato a pieno titolo nelle rotazione dei gialloblù. Vedremo quindi sarà la scelta definitiva per la gara del Bentegodi. Cambiando rapidamente discorso, ecco le parole dell'agente di Udogie <<<