Udinese / Cioffi: sospiro di sollievo! Le novità sono (quasi) entusiasmanti

Avete sentito le ultimissime novità? Non è moralmente giusto gioire delle disgrazie altrui ma ci sono grandi notizie: facciamo il punto!

Dopo domani alle ore 20:45 andrà in scena la sfida tra l'Udinese e gli uomini di Maurizo Sarri alla Dacia Arena. La classifica sta cominciando a spaventare gli animi dei tifosi bianconeri. La zona rossa si avvicina pericolosamente. I friulani arrivano travolti dal 4-0 subito in trasferta a Verona. Gli uomini di Cioffi cercheranno in tutti i modi di reagire contro la squadra della Capitale. Invece, i biancocelesti sono reduci da una sconfitta in Europa League contro il Porto. Ma andiamo a scoprire le assenze e i giocatori reintegrati.

Leggendo la lista dei convocati nello scontro europeo, ecco che subito si nota la mancanza del top player biancoceleste. Infatti, Immobile non ha preso parte alla partita valida per i sedicesimi di finale di Europa League. L'unica buona notizia per il tecnico Maurizio Sarri, è il rientro dell'ivoriano Akpa Akpro, che si è ripreso dopo i problemi respiratori contratti dopo essere risultato positivo al Covid-19. Non è da meno però il ritorno del centrocampista argentino dell'Udinese, "El Tucu" Pereyra. Il classe 1991 torna a disposizione del Mister Gabriele Cioffi, dopo aver smaltito l'infortunio alla clavicola. Ma chi dirigerà il Sunday night tra l'Udinese e i giocatori biancocelesti?

L'associazione Italiana Arbitri ha diramato che la sfida alla Dacia Arena sarà arbitrata dal giovane Massimi. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Cecconi. A seguire come IV uomo ci sarà Mercenaro e alVar i responsabili saranno Nasca e Margani. L'arbitro della sezione di Termoli ha diretto una sola partita con l'Udinese. La partita in questione è stata Crotone vs Udinese del 17 aprile 2021 finita 1-2 per i Friulani. Invece, i biancocelesti lo hanno avuto nella gara del 29 Luglio 2020 terminata con la vittoria proprio dei Capitolini per 2-0 sul Brescia. Ma, tornando ai giocatori per la partita di domenica, avete visto le ultime? Ecco chi potrebbe partire dalla panchina<<<