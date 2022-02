Notizie Udinese – Potrebbe alzare bandiera bianca / Un momento difficile

Il giocatore bianconero non sta attraversando un buon periodo. Inoltre si aggiungono diversi problemi. Andiamo a vedere tutte le ultime

La squadra sta attraversando un momento tutt'altro che semplice. Nell'ultimo periodo non arrivano i risultati sperati e la batosta di domenica potrebbe essere la ciliegina su un 2022 che non è iniziato nel migliore dei modi. Tra i problemi con il virus e le recenti prestazioni non convincenti, il team ha raccolto solamente quattro punti da inizio anno. Una media che lo conduce direttamente in Serie B. Ora bisogna fare il possibile per poter salvare la stagione e di conseguenza confermare la presenza nella massima serie. Intanto domenica ci sarà un'altra partita molto difficile, ma riuscire a fare punti è l'unico diktat imposto dai tifosi ed anche dalla società. Dai campi d'allenamento non arrivano buone notizie, perché un giocatore è tornato ad allenarsi con i compagni, ma è ancora in dubbio per il prossimo match.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è lo spagnolo Gerard Deulofeu. Stiamo parlando di un ragazzo che fino ad oggi ha sempre fatto la differenza, ma che nell'ultimo periodo non è ancora riuscito a dire la sua ed infatti sta vivendo un momento un po' più buio. Domenica scorsa al Bentegodi, in un contrasto di gioco si è fatto male al ginocchio ed ha ricevuto 15 punti di sutura. Infortunio e medicazione che lo mettono a rischio in vista del prossimo incontro. Intanto andiamo a vedere le ultime e se in caso non dovesse farcela lo spagnolo ecco chi potrebbe sostituirlo.

Al suo posto

Se dovesse essere riconfermato il 3-5-2 ci sono pochi dubbi. Isaac Success continua a risultare in forma e sta giocando un ottimo calcio, tutte le volte che viene schierato sul campo da gioco. Affianco al nigeriano ci sarà il ritorno di Beto dal primo minuto che è un giocatore troppo importante per questa Udinese. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le ultime in vista del match di domenica. Finalmente un ritorno importante <<<