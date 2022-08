Udinese – l’ex Cioffi è già sulla graticola: il punto della situazione

Il primo team del Friuli continua a lavorare in vista delle prossime annate. Nel frattempo un ex mister è già sulla graticola: la situazione

Fino a qualche mese fa Gabriele Cioffi era uno dei tecnici più in hype di tutto il panorama calcistico italiano. L'aver reso una macchina da gol una società come l'Udinese (che storicamente non è tra le squadre più prolifiche) ha sicuramente fatto la differenza e reso noto il mister agli occhi di diverse società. Proprio una sua scelta è stata quella di cambiare totalmente squadra al termine della prima stagione da tecnico. Il mister fiorentino ha rifiutato la proposta di rinnovo avanzata dall'Udinese ed accettato la corte di un'altra società, stiamo parlando del Hellas Verona. A qualche mese dalla firma, però, la situazione sembra essere tutt'altro che semplice.