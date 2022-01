Notizie Udinese – Clamoroso! / Dal 10 gennaio cambia tutto

Dal prossimo 10 gennaio scatterà l'obbligo di Super Green Pass per tutti i calciatori di Serie A. Ecco cosa potrebbe cambiare. Tutte le info

Nell'ultimo decreto anti-Covid emanato dal Governo nei giorni scorsi, c'è un punto che riguarda da vicino anche la Serie A. Infatti, dal prossimo 10 gennaio scatterà l'obbligo di Super Green Pass per tutti gli atleti professionisti e dunque anche per i calciatori . Questo significa che l'attività agonistica sarà consentita solamente ai vaccinati ai guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi. Secondo i dati ufficiali della Figc, gli atleti no-vax sono circa il 2% dei tesserati totali .Vedremo se questo provvedimento gli farà cambiare idea o meno. Nel frattempo, andiamo a vedere la situazione contagi per quanto riguarda le 20 squadre del campionato italiano.

Non si fermano i casi di Covid tra i calciatori. Ondata di contagi che non risparmia la Serie A, con circa 50 tra atleti e membri degli staff alle prese con nuove positività e gli scenari per i prossimi giorni si fanno preoccupanti. La squadra più colpita è la Salernitana con otto giocatori (identità non comunicate). Non se la passano meglio il Torino, lo Spezia ed il Bologna con quattro poitività a testa. Tre invece sono quelle rilevate all'interno del gruppo squadra del Napoli, della Vecchia Signora, dell'Empoli e dei campioni d'Italia in carica. Attualmente, non sono previsti rinvii, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all'altro. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Possibile scambio tra Udinese e Sampdoria. Ecco i dettagli <<<