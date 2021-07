News Udinese – Clamoroso, annullato impegno importante!

la pre-stagione della squadra bianconera sabato vedeva il suo secondo appuntamento, ma la partita sembra essere saltata definitivamente

Redazione

Era stata stipulata al meglio la pre-stagione della squadra bianconera, ma di questi tempi è praticamente impossibile fare calcoli o essere sicuri di qualcosa. La società si era adoperata per far vivere ai tifosi diversi impegni interessanti o comunque stimolanti, in modo da vedere a che punto fosse la condizione per la squadra friulana. I supporter sono molto entusiasti per il calendario stipulato, dato che la squadra avrebbe giocato contro diverse società molto importanti. Il primo impegno importante di questa pre-season è saltato ufficialmente. Andiamo a scoprire di quale match si tratta.

L'annullamento

Il match a saltare è quello tra l'Udinese di mister Luca Gottie il Fenerbache guidato dal tecnico portoghese Vitor Pereira. La partita è stata annullata per le vigenti normative Covid austriache, queste impediscono l'accesso al paese europeo per le persone provenienti dalla Turchia. A quel punto si era cercata una rapida soluzione, cioè quella di spostare il match poco più lontano cioè in Slovenia, ma anche nel paese ,che ha dato i natali a Luka Doncic, le normative sono le medesime, rendendo a tutti gli effetti impossibile il match. La squadra non resterà mani in mano in quel di Sabato, un impegno occuperà comunque il pomeriggio bianconero. Scopri assieme a noi qual è il match in programma.

Il nuovo impegno

La squadra gestita dal direttore dell'Area tecnica Pierpaolo Marino, se la vedrà contro la squadra del patron Giampaolo Pozzo. Se non l'avete capito, il match sarà Udinese A contro Udinese B. Cioè un test in famiglia, in cui tutti i componenti della rosa potranno far vedere le loro giocate e guadagnarsi la fiducia del tecnico Gotti, in vista del primo grande impegno stagionale. Il match è programmato per fine agosto, in cui la società bianconera se la vedrà con la Juventus di Max Allegri. Continue novità in arrivo anche sul fronte mercato, seguile assieme a noi <<<