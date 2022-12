News Udinese / Clamoroso Masina! Primo assaggio di campo al Bruseschi

A sorpresa il difensore si è presentato sul terreno da gioco per un allenamento personalizzato. Ancora a parte Gerard Deulofeu

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato e l'idea è quella di arrivare al meglio della condizione fisica per poter mettere in difficoltà anche le società migliori del nostro calcio. Ad oggi, però, ci sono ancora diversi problemi da affrontare e si spera che il gruppo possa tornare compatto entro il quattro di gennaio. Data in cui ci sarà il primo incontro di questa seconda parte di stagione. L'Empoli è già agguerrito e con tutti i suoi titolari in campo, mentre l'Udinese sa che dovrà fare molto di più e dare tutto perché proprio nelle ultime ore si è fermato l'ennesimo giocatore fondamentale per il modo di giocare di Andrea Sottil.

Ancora una seduta pomeridiana al Bruseschi e nuovamente a parte Deulofeu, come raccontato quest'oggi, che prosegue nel programma personalizzato sul campo. Si è rivisto, invece, a sorpresa, Adam Masina che proprio questa mattina aveva annunciato il suo imminente rientro sul terreno del centro sportivo. Ovviamente per lui solo un po' di corsa, ma è già una indicazione molto importante sulla sua condizione. L'ex Watford conta di essere a disposizione di Sottil in Primavera.

Le parole di Masina — E' stato lui stesso questa mattina a rassicurare tutti a Telefriuli, pur predicando un cauto ottimismo: "Sono sulla buona strada. Con cauto ottimismo penso di poter rientrare presto, però sappiamo e so bene che il mio è un infortunio delicato che va curato in un certo modo. Però sono fiducioso e penso che tra qualche giorno potrò tornare a calcare il manto erboso dopo tanti mesi".