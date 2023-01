News Udinese – Clamoroso: l’ex Nicola potrebbe già tornare ad allenare

Ha dell'incredibile quello che sta accadendo in queste ore in quel di Salerno. La squadra gestita da Iervolino è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo aver cacciato Davide Nicola(vista la sconfitta per 8-2 contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini). Adesso ci si mette all'opera e si vuole dare tutto per poter mettere sotto contratto uno dei migliori mister che possa garantire un ottimo rendimento in vista dei prossimi incontri. La seconda parte di campionato sarà molto importante e di conseguenza andiamo a vedere quale tecnico potrebbe prendere il posto lasciato libero dal tecnico che ha salvato in maniera clamorosa la società solo qualche mese fa.