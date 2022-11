Notizie Udinese – Collavino: “In programma amichevoli di primo livello”

Il direttore generale bianconero ha fatto il punto su questa prima parte di stagione alla trasmissione televisiva Udinese Tonight. Il team ha intenzione di fare la differenza anche da gennaio in poi anche perché l'Europa non è mai stata così tanto vicina. Quello che la famiglia Pozzo sta cercando di realizzare è un vero e proprio sogno. Da settimana prossima si riprenderà a lavorare al massimo per poter continuare a coltivare questo sogno. Non perdere tutte le dichiarazioni del direttore generale.

"Non solo è prevista una nuova preparazione, ma saranno organizzate amichevoli di alto livello proprio qui a Udine. Non posso dirvi già i nomi delle squadre stasera, ma saranno comunicate nei prossimi giorni". I tifosi friulani non possono fare altro che essere felici per l'ultima idea della dirigenza bianconera. Organizzare delle amichevoli di prestigio come quella contro il Chelsea della scorsa stagione, oltre che portare grande pubblico aiuta ad avvicinare anche i giovani al calcio. Il programma non è ancora noto, ma al momento inizia ad esserci davvero molta fiducia per una squadra che non vede l'ora di ricominciare e mettersi sin da subito in bella mostra. Collavino non ha parlato solo della preparazione ma anche della prima parte di questa annata. Ecco le sue dichiarazioni.