News Udinese – Colpo basso per il Friuli / Non farà parte di Italia 2032

Il team bianconero si gode questo meritato periodo di vacanza, ma nel frattempo non tutti gli organi del calcio nazionale sono in pausa

Il team bianconero, dopo un avvio di campionato scoppiettante, si gode questo meritato periodo di pausa. Questo non vale per tutti gli organi del nostro calcio e soprattutto per quelli che stanno cercando di pianificare i prossimi Europei di calcio all'interno del nostro suolo. Italia 2032 è un nuovo progetto che potrebbe prendere forma in modo da poter rilanciare diverse infrastrutture nel nostro paese. Sicuramente non sarà facile assicurarsi una manifestazione di alto grado come gli Euro, ma in questo momento sembra essercene davvero bisogno. Nei primi comunicati e nei primi calcoli sembra già esserci un brutto colpo per i bianconeri e tutti i fans friulani. Ecco di cosa stiamo parlando.

Lo stadio Friuli o Dacia Arena, non potrà fare parte della spedizione che ospiterà i grandi campioni del 2032. Sono undici le città italiane scelte per questa ardua impresa e stiamo parlando di Roma, Milano, Genova, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Palermo, Firenze, Cagliari. Al termine delle selezioni ne verrà scartata ancora un'altra e di conseguenza si andrà con le dieci città finali scelte per ospitare il prossimo europeo. Il motivo per cui uno stadio all'avanguardia come la casa dei friulani non è stato selezionato è molto semplice. Al centro del discorso c'è un problema di fondo.

Lo spazio necessario — Il problema principale ed anche l'unico per cui la Dacia Arena non rientra nel conto è la capienza. Per poter ospitare una partita dell'Euro (secondo la UEFA) ci vuole uno stadio con capienza di almeno 30 mila posti e dopo l'ultima ristrutturazione la capienza è scesa a 26 mila. Un numero che non permette di poter fare da host in una grande manifestazioni di prestigio.