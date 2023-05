Notizie Udinese – L’under 20 in campo / Maglia da titolare per Pafundi

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo uno dei migliori talenti della scuderia dei Pozzo è impegnato dall'altra parte del mondo nel mondiale under 20 che si disputa in Argentina. Simone Pafundi ha fatto innamorare tutti con le sue giocate contro il Brasile e nella vittoria per tre reti a due c'è sicuramente del suo. Oggi si scenderà di nuovo in campo e lo si farà contro la Nigeria, gli azzurrini cercano e pretendono un'altra vittoria e proprio per questo motivo (salvo clamorosi imprevisti) Pafundi sarà ancora titolare. Ecco la possibile formazione titolare per gli uomini del coach Nunziata: Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Fontanarosa, Giovane; Prati, Faticanti, Casadei; Pafundi; Baldanzi, Ambrosino. Nessuno ha intenzione di risparmiarsi e in campo scenderanno i migliori talenti del nostro calcio. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Prima offerta per Rodrigo Becao <<<