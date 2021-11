News Udinese – Il colpo di scena sugli stadi / Stretta del governo

Il governo ha deciso. In arrivo l'ennesima modifica, questa potrebbe cambiare tutto. Ecco la novità di giornata

Redazione

La situazione stadiin Italia è destinata a non rimanere stabile, prima il 50% e poi il 75 hanno fatto pensare ad un progressivo ritorno alla normalità. Nell'ultimo periodo però si stanno facendo parziali passi all'indietro, complice anche la situazione che sta affrontando in questo istante tutta la nazione. Con i contagi in rialzo, urge trovare una soluzione che possa accontentare tutti. Il governo sta facendo il possibile e la decisione che verrà presa sembra essere la migliore. Andiamo ad analizzare nel dettaglio lo scenario.

La scelta

Questo venerdì ci saranno dei cambiamenti drastici per poter continuare a permettere l'ingresso allo stadio a tutti i tifosi. Si sta preparando una stretta decisiva sul green pass che per ovvi motivi dovrà influenzare anche lo stadio e tutto ciò che c'è legato attorno. La decisione sarà presa venerdì prossimo, quando verranno comunicati tutti gli aggiornamenti sui contagi e sul RT, uno degli indicatori per valutare la crescita dei casi di Covid. Le iniziative potrebbero riguardare principalmente tutte le attività di svago. Dallo sport, ai bar passando per gli spettacoli come teatro e cinema. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le scelte che potrebbe prendere il governo e che verrebbero emanate già questo fine settimana.

I dettagli

Il Green Pass verrebbe rilasciato, per cinema, teatri, stadi, bar e ristoranti, solo a chi ha completato tutto il ciclo vaccinale oppure è guarito da meno di sei mesi dal Covid 19. Non si potrebbe ottenere attraverso i tamponi. Non sono previsti cambiamenti nella sfera lavorativa, di conseguenza potrebbe continuare a bastare il tampone. La situazione dei contagi varia da regione a regione, con alcune destinate a passare molto presto alla zona gialla. Questo è il motivo per cui il Governo sta pensando a una stretta. L'idea è quella di prendere ispirazione dall'Austria.