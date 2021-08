Udinese-Venezia / I protagonisti friulani commentano la vittoria

L'Udinese ha superato il Venezia per 3-0. Al termine del match, i giocatori friulani hanno commentato questa vittoria

Tre gol e tre punti per l'Udinese che batte il Venezia. I ragazzi di Gotti sono riusciti a dare continuità alla prestazione di domenica scorsa. Decisivi i gol di Nacho Pussetto, Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. I friulani salgono a quota quattro punti in classifica. Nel primo tempo, la squadra veneta fa la partita, ma sono i padroni di casa a sbloccare il match grazie ad una ripartenza. Nella ripresa, i ritmi calano. L'Udinese soffre poco e niente. A venti minuti dalla fine arriva il raddoppio di Deulofeu, mentre al 93' il gol di Molina arrotond il match. Menzione di merito a Marco Silvestri autore di due miracoli: il primo su Johnsen, il secondo su Okereke. Dopo la sosta, i bianconeri saranno impegnati contro lo Spezia di Thiago Motta. Prima di pensare alla terza giornata, sentiamo i commenti dei giocatori friulani, in zona mista, al termine del match di oggi pomeriggio. Ecco le loro dichiarazioni.

Pussetto a fine gara

Proprio al termine della gara, Nacho Pussetto ha parlato ai microfoni di Dazn. L'argentino non segnava in campionato dal lontano dicembre 2020. Queste le sue parole. ''Sono contento per il lavoro della squadra. Sapevamo che il Venezia era in crescita perchè ha acquistato diversi giocatori importanti, ma noi in casa siamo forti ed oggi abbiamo fatto una grande partita. Ricordo tutti i giorni che ho sofferto per il mio infortunio. Oggi sono contento, dobbiamo continuare così. Nazionale? E’ un sogno, ma lavoro ogni giorno per arrivarci. Ci riuscirò. Il ritorno dei tifosi è bellissimo. Oggi c'erano anche mia moglie e mio figlio. E’ molto emozionante. Noi dobbiamo proseguire in questo modo, abbiamo ancora tanto da migliorare. Dopo la sosta c'è lo Spezia e sarà una gara difficile''.

Parla Deulofeu

Gerard Deulofeu ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. ''Ho iniziato molto bene, sono contento di aiutare la squadra. Oggi, in alcuni periodi abbiamo sofferto, ma il mio gol ha chiuso i giochi. Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi e lo abbiamo fatto. Adesso ci riposiamo. Abbiamo giocato un calcio propositivo, ma c'è ancora tanto da migliorare. Al momento siamo contenti. Quattro punti sue sei disponibili. Io mi sento bene, mi diverto e sto bene con la squadra. Rispetto all'anno scorso vado più forte. Non sono al top, ma piano piano miglioro. Ringrazio lo staff''.

L'intervento di Walace

Successivamente, è stato il turno di Walace. ''Oggi mi sono divertito tanto. La squadra lavora giorno dopo giorno per migliorare sempre di più. Sappiamo che dobbiamo correre rischi. Per segnare ci spingiamo in attacco e prendiamo qualche rischio. Per noi è molto bello iniziare così, ma ancora è presto. Dobbiamo essere cattivi e concentrati per conquistare tanti punti. Nei primi venti minuti abbiamo faticato, ma dopo il gol la partita è cambiata. Io cerco di dare il meglio di me e fare quello che mi dice il mister. Spero, presto, di segnare''.