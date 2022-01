Udinese – Il commento del match: ”Dybala e Mckennie stendono i friulani”

Il commento della ventiduesima giornata di campionato. L'Udinese perde per 2-0 contro il team torinese. Riviviamo il match minuto per minuto

Seconda sconfitta consecutiva per l' Udinese . Tuttavia, a differenza di una settimana fa, questa sera il team friulano ha fornito una prestazione abbastanza convincente. Forse, è mancato un pizzico di coraggio. La Vecchia Signora si è portata a casa i tre punti grazie ai gol di Paulo Dybala e Weston Mckennie. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara .

Partita che inizi a ritmi bassi. Naturalmente, il pallino del gioco è in possesso dei padroni di casa. L’Udinese, però, si difende in maniera attenta ed ordinata senza concedere spazi. Con il passare dei minuti, cresce la pressione della Vecchia Signora. I ragazzi di Cioffi iniziano a soffrire ed infatti al 19’ Paulo Dybala realizza il gol dell’1-0 dopo un bella combinazione con Moise Kean . Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, ci prova Rugani, ma non impatta bene il pallone. Il primo squillo dell’Udinese arriva al 35’ con un tiro rasoterra di Beto bloccato da Szczesny. Verso la fine del primo tempo, Dybala sfiora la doppietta con una conclusione dalla distanza che termina alta. I primi 45 minuti terminano con i ragazzi di Allegri in vantaggio di un gol. Ma passiamo alla ripresa .

Il secondo tempo inizia con una doppia novità: Bernardeschi e Locatelli al posto di Kulusevski e Arthur. Al 54’ Deulofeu prova ad impensierire Szczesny su calcio di punizione, ma il suo tiro termina alto. L’Udinese prende coraggio ed inizia a mettere in difficoltà la difesa piemontese. Successivamente, ci riprova Beto, ma ancora una il portiere polacco non si fa sorprendere. Cioffi prova ad inserire forze fresche: dentro Pussetto, fuori Deulofeu. A venti minuti dalla fine, l'Udinese protesta per un contatto dubbio in area di rigore tra Soppy e Bernardeschi. Dopo un breve, silent check, l'arbitro fa riprendere il gioco. Al 79' la Vecchia Signora chiude il match. Cross di De Sciglio e colpo di testa vincente di Mckennie. L'Udinese esce sconfitta dallo Stadium per 2-0. Nel frattempo, ecco le pagelle della gara. Tutti i voti <<<