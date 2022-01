Udinese – Arslan: ”Atalanta? E’ il passato. Questa sera…”

Tra poco, l’Udinese scenderà in campo per la partita contro la Vecchia Signora. Qualche protagonista bianconero è intervenuto nel pre partita

Successivamente, è stato il turno di Marino. ''La rabbia non passerà, almeno fino a quando la classifica non ci darà quello che meritiamo. Atalanta? Ho solo rammarico e delusione verso quella partita. Un momento così irrazionale non lo avevo mai vissuto. Nuovo protocollo? Non è stato ancora ratificato niente. Lo leggo solo sui giornali. Spero che le scelte vengano ponderate bene e poi adottate. I giovani della Primavera non possono entrare in campo allo sbaraglio. Visti i tempi organizzativi, resta comunque una sconfitta. Benkovic? Vogliamo integrare un reparto come la difesa che è già competitivo. Benkovic è un prospetto che ha bisogno di recuperare dopo un periodo che è stato poco utilizzato, ma ha qualità importanti e con calma lo metteremo in condizione di esprimersi al meglio”. L’obiettivo di mercato è “un altro difensore, subito utilizzabile''. Ma non finisce qui. Da pochi minuti sono uscite le formazioni della gara. Ci sono diverse sorprese <<<