La sfida di campionato tra l'Udinese ed il Como è andata in scena nel corso di questo pomeriggio. Un match che ha aperto le danze nel lunedì di Pasquetta. Non perdiamo un secondo e partiamo con la moviola minuto per minuto.
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Udinese-Como | La moviola del match: il giudizio sui casi scottanti
Sfida tra il Como e l'Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo e tutti i dettagli su un arbitraggio decisamente importante
PRIMO TEMPO—
26' - Nervosismo tra Ehizibue e Da Cunha, ma grande scelta del direttore di gara che redarguisce e tiene fermi i cartellini.
SECONDO TEMPO—
61' - Primo cartellino della disputa assegnato a Perrone. Decisione corretta dopo un intervento decisamente pericoloso. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo in mediana, affare da cinque milioni <<<
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