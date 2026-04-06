Udinese-Como | La moviola del match: il giudizio sui casi scottanti

Sfida tra il Como e l'Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo e tutti i dettagli su un arbitraggio decisamente importante

La sfida di campionato tra l'Udinese ed il Como è andata in scena nel corso di questo pomeriggio. Un match che ha aperto le danze nel lunedì di Pasquetta. Non perdiamo un secondo e partiamo con la moviola minuto per minuto.