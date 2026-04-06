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Udinese-Como | La moviola del match: il giudizio sui casi scottanti

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Sfida tra il Como e l'Udinese si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo e tutti i dettagli su un arbitraggio decisamente importante
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida di campionato tra l'Udinese ed il Como è andata in scena nel corso di questo pomeriggio. Un match che ha aperto le danze nel lunedì di Pasquetta. Non perdiamo un secondo e partiamo con la moviola minuto per minuto.

PRIMO TEMPO

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26' - Nervosismo tra Ehizibue e Da Cunha, ma grande scelta del direttore di gara che redarguisce e tiene fermi i cartellini.

SECONDO TEMPO

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61' - Primo cartellino della disputa assegnato a Perrone. Decisione corretta dopo un intervento decisamente pericoloso. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo in mediana, affare da cinque milioni <<<

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