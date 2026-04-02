La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Como è alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una delle possibili novità più importanti. L'estremo difensore sembra poter alzare bandiera bianca, ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il sostituto.
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Verso Udinese-Como | Okoye ci sarà? Tutti i dettagli sul possibile sostituto
La sfida tra l'Udinese ed il Como si avvicina a grandi passi, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile sostituto
Il calciatore prescelto per prendersi un posto da protagonista potrebbe essere Daniele Padelli. Okoye non ha ancora alzato bandiera bianca, ma al momento non è confermata la sua presenza. Salvo clamorosi colpi di scena, mister Kosta Runjaic dovrebbe affidarsi (di nuovo) al talento dell'esperto estremo difensore ex Inter. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo resta? Tutti i dettagli <<<
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