I bianconeri di mister Kosta Runjaic sanno che devono mettere a referto un finale di stagione di primissimo livello. Logicamente non saranno otto partite tutt'altro che semplici, visto che la squadra non deve ripetere l'annata passata in cui quanto di buono fatto è stato annullato con le ultime prestazioni.
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Calciomercato Udinese – Zaniolo resta? C’è il diavolo sulle sue tracce
Nicolò Zaniolo è pronto per restare un'altra stagione in bianconero? Ecco tutti i dettagli sulla possibile decisione e il punto del Diavolo
Per fornire un finale di annata di primissimo livello, bisogna anche appellarsi alle dichiarazioni di Inler che proprio nelle ultime ore ha specificato che vuole arrivare il più in alto possibile. Nel frattempo ci sono anche delle novità che possono arrivare dal mercato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un top player. Il futuro di Zaniolo resta un'incognita <<<
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