Notizie Udinese – Concorrenza in difesa / Chi starà fuori contro il Verona?

La squadra bianconera continua ad avvicinarsi al prossimo incontro di campionato. La sfida è alle porte, tocca a Cioffi prendere le decisioni

Redazione

Il team bianconero si avvicina a grandi falcate al prossimo impegno di campionato. In una sola settimana si è passati da un team che era praticamente obbligato a vincere ad una squadra che sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Sicuramente non va abbassata la guardia, anche perché le squadre dietro hanno iniziato a correre e difficilmente si guarderanno indietro. Il prossimo match sarà uno snodo molto importante della stagione, perché potrebbe confermare la ripresa delle zebrette dopo un gennaio tutt'altro che semplice. Dopo l'arrivo e l'ottima prestazione di Pablo Marì, si sta creando un vero e proprio ballottaggio in difesa. Ecco chi potrebbe restare fuori.

La certezza

Prima di parlare della sfida a tre per due posti, vediamo l'unica certezza del reparto difensivo. Stiamo parlando di un giocatore che continua a stupire tutti con le sue prestazioni ed anche i migliori team del nostro campionato iniziano a guardarlo con molta attenzione. La sicurezza per la stagione corrente nel reparto difensivo bianconero è sicuramente Rodrigo Becao. Infatti a prescindere ci sarà lui nei tre titolari domenica alle ore 15 al Bentegodi di Verona. Poi gli altri due posti sono in ballo tra tre/quattro componenti della difesa di Cioffi. Andiamo a vedere chi scenderà sul campo da gioco.

Il ballottaggio

Pablo Marì, Bram Nuytinck e Nehuen Perez hanno all'incirca le stesse possibilità di essere schierati. Un po' più arretrato l'olandese Marvin Zeegelaar. Ora toccherà a Cioffi fare una valutazione, anche perché con la rapidità dell'attacco scaligero un giocatore veloce come Nehuen Perez potrebbe essere imprescindibile. Resterebbe un posto per gli ultimi due, ancora panchina per il capitano? Difficile saperlo.