News Udinese – Marì: ”Entusiasta di essere qui. Il mio ruolo…”

Il neo difensore dell'Udinese, Pablo Marì, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo Marca. Ecco le sue dichiarazioni

Archiviata la bella vittoria contro il Torino, l' Udinese ha in mente solo il match di domenica prossima contro il Verona . I ragazzi di Tudor, reduci dal ko per 0-2 contro la Vecchia Signora, vogliono tornare a conquistare punti. Il team friulano è chiamato ad un duro impegno. Mister Gabriele Cioffi dovrebbe confermare diversi elementi visti in campo nell' ultimo match. Tra questi, potrebbe esserci anche Pablo Marì , autore di un'ottima prova contro i granata. Nel frattempo, il difensore spagnolo è intervenuto ai microfoni di Marca. Ecco le sue parole .

Il difensore ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a lasciare l'Arsenal. ''Con i gunners non ho avuto fortuna, ma quando sono sceso in campo ho sempre mantenuto un livello alto . Alla fine, si arriva ad un punto nel quale va presa una decisione. Arteta è stato uno degli allenatori migliori che ho avuto, mi ha aiutato molto ad intendere il calcio. Ha un' idea molto simile a quella di Pep Guardiola, ma con le sue sfumature''.

Pablo Marì ha poi parlato del suo approdo all'Udinese. ''Sono entusiasta di essere qui. Voglio affrontare con entusiasmo questi tre mesi all'Udinese. Il mio ruolo? Preferisco giocare al centro della difesa, ma so adattarmi. Mi piace giocare in mezzo perchè posso avere una visione pi ampia del gioco e posso aiutare i miei compagni in campo. Sontento della vittoria ottenuta contro il Torino, ci serviva. Penso partita dopo partita. Solo così possiamo raggiungere i punti che ci mancano. Ogni squadra che affronto è una sfida nuova. Ho l'opportunità di giocare nel quinto campionato diverso della mia carriera, spero che non sia l'ultimo. La Serie A mi piace, sono cresciuto con il desiderio di diventare un grande difensore''.