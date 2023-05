Udinese – Ecco la probabile formazione / Dubbio prima punta per Sottil

Domani si scende in campo e l'Udinese dovrà battagliare per poter raggiungere la parte sinistra della classifica finale. La società guidata dal tecnico Andrea Sottil (che ha appena rinnovato fino al 2024). Vuole regalare ancora qualche gioia ai suoi tifosi prima della chiusura della stagione contro la Vecchia Signora. Dall'altra parte del campo domani pomeriggio si presenterà il primo team della capitale. Una squadra quadrata che ha grande voglia di fare la differenza e conquistare un piazzamento tra le prime quattro del nostro campionato. Ad oggi, però, bisogna andare a vedere nel concreto le possibili scelte dei due tecnici. C'è ancora qualche ballottaggio sia da una parte che dall'altra. Ecco i ventidue titolari in vista del match di domani alla Dacia Arena.

I ballottaggi

Come detto in precedenza tutte e due le squadre hanno ancora dei dubbi da risolvere. Partiamo dal team di casa che deve digerire la squalifica di Rodrigo Becao, che verrà sostituito da Adam Masina e soprattutto che deve ancora decidere quale potrà essere la prima punta titolare. Al momento il favorito sembra essere il portoghese Beto, ma le sue condizioni non sono ancora al 100%. Proprio per questo motivo fino alla fine non possiamo escludere una possibile titolarità di Ilja Nestorovski con il centravanti ex Portimonense pronto ad entrare a gara in corso. I biancocelesti, invece, al momento devono sciogliere un solo grande dubbio: chi schierare al posto del lungodegente Cataldi? Il favorito sembra essere Matias Vecino che ha dato più garanzie, ma anche Marco Antonio vuole lottare per un posto da titolare.