News Udinese – Conferme sul rientro dei titolari: ad Empoli ci saranno

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il punto sui rientri a qualche giorno dall'Empoli

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Oramai la lunga sosta sta per volgere al termine e di conseguenza bisogna farsi trovare preparati sui campi da gioco per poter dire la propria anche nel corso della seconda parte di campionato. Al momento bisogna anche analizzare quanti giocatori saranno disponibili in vista dei primi incontri del 2023, visto che nel corso di questa pausa per le nazionali c'è stato il tempo per poter recuperare diversi titolari. Ecco il punto in vista dei prossimi match di campionato e se ci saranno tutti i titolari del tecnico Andrea Sottil.

Partendo dalla difesa, abbiamo due recuperi molto importanti. Il primo (in ordine cronologico) è stato quello di Bram Nuytinck che ha lavorato duramente ed è già da due settimane che gioca senza grossi problemi. Il secondo, invece, riguarda un difensore centrale brasiliano di nome Rodrigo e cognome Becao che fino ad ora è stato un vero e proprio asso nella manica per la squadra. Si parla di un giocatore che riesce a fare perfettamente le due fasi e di conseguenza imprescindibile per la società bianconera. Il terzo recupero riguarda un laterale e stiamo parlando di Destiny Udogie. Anche l'italiano è pronto per tornare sul campo da gioco, nonostante contro il Lecce sia stato fermato da un'influenza. Adesso passiamo al centrocampo e all'attacco.

Centrocampo e attacco — A centrocampo si recupera una mezz'ala molto interessante come Jean Victor Makengo che è fondamentale nel gioco del tecnico bianconero. Unico giocatore ancora ai box, ma che tra qualche giorno dovrebbe tornare sui campi da gioco è Gerard Deulofeu. Il trequartista spagnolo non vede l'ora di poter continuare a trascinare l'Udinese in alto in classifica.