News Udinese – Continua l’emergenza attacco / Le ultime su bomber Beto

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. La squadra di Andrea Sottil vuole continuare a fare bene, ma occorre il suo bomber

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto in questi ultimi match cercare quella continuità che è mancata da inizio anno e soprattutto nella seconda parte del torneo. Per poter continuare a fare bene, occorrono dei calciatori di primissimo ordine e soprattutto un campione in attacco che ha sempre detto la sua da inizio anno. Il bomber portoghese Beto sta cercando di recuperare per poter continuare a segnare anche nel corso delle ultime partite di questa stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio il punto sulle sue condizioni fisiche.

Al momento il favorito per guidare l'attacco nel corso del prossimo incontro di campionato contro la Sampdoria questo lunedì è Ilja Nestorovski. Si spera di poter recuperare Beto almeno per uno spezzone di gara (se necessario) nel finale, ma la situazione è abbastanza complessa per il calciatore. Il problema alla schiena lo sta fermando già da due settimane e di conseguenza la cautela è più che necessaria per poter evitare dei problemi più grandi in ottica futura. Adesso non possiamo fare altro che vedere quale sarà tra due giorni l'attacco titolare del team friulano.

I due titolari — Da due partite stanno giocando insieme e al 90% lo faranno anche questo lunedì alle ore 18 e 30. L'Udinese schiererà davanti Roberto "El Tucu" Pereyra e come suo compagno di manovra Ilja Nestorovski. Un duo che ha dimostrato tutte le sue capacità e che sta crescendo a vista d'occhio. Con questi due attaccanti saranno fondamentali anche gli inserimenti dei centrocampisti, motivo per cui si farà ancora affidamento a Sandi Lovric e Lazar Samardzic.