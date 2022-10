News Udinese – Continua la preparazione / Obiettivo: la Cremonese

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato con la Cremonese. Ecco il punto dai campi d'allenamento dei friulani

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Non sono più accettabili passi falsi, visto che la squadra ha dimostrato di essere in forma e soprattutto di giocare un grande calcio. La batosta di settimana scorsa tra Monza e Torino fa ancora male, ma vincere domenica è il modo migliore per poter dimenticare tutto. Il mister Andrea Sottilsa che c'è bisogno di una prova impeccabile per poter mettere in difficoltà gli avversari dal primo all'ultimo minuto. Nelle ultime ore sta arrivando il resoconto degli allenamenti fatti dai bianconeri. Ecco il punto della situazione.

Ieri (come annunciato) ci sono state due sedute separate e la squadra ha dato tutto sul campo come evidenziato negli ultimi giorni e soprattutto nelle interviste che descrivono la doppia sessione del mercoledì. Il mattino è passato tra una parte passata in palestra ed una seconda sul campo da gioco ad analizzare tutti i movimenti da fare ed eseguire al meglio in vista del prossimo incontro. Dopo una sostanziosa pausa, si è scesi in campo per la seconda seduta: quella pomeridiana. Anche qua la squadra ha dato il massimo dall'inizio alla fine e non ha mollato nulla sul campo. Principalmente il programma è stato composto da ancora parte di tattica e poi delle partitine a campo ridotto per concludere. Non perdere il punto sui prossimi appuntamenti dei bianconeri.

I prossimi appuntamenti — La squadra oggi scenderà di nuovo in campo, ma in programma una sola sessione pomeridiana in vista della partita con la Cremonese. Solo sabato la società partirà con l'aereo e raggiungerà la città lombarda per il match. Il fischio d'inizio è programmato per le 15 in punto.