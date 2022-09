Notizie Udinese – Continua il mistero Udogie / Una bocciatura che pesa

Il giocatore bianconero vuole continuare a dire la sua e fare la differenza sul campo, ma non arrivano belle notizie dall'under 21

Destiny Udogie non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura con la nazionale. La prima convocazione da parte di Roberto Mancini era arrivata lo scorso giugno nel mega raduno post delusione mondiale, ma per via di un infortunio ha dovuto rinunciare alla sua chance. Da quel momento in poi, però, non è riuscito a riconfermarsi e fare parte del gruppo nel corso di queste due partite valide per l'accesso alla prossima Nations League. Destiny ha comunque avuto le sue possibilità, visto che ha provato in tutti i modi a fare la differenza con l'under 21. Anche se quelle che arrivano non sono proprio delle belle notizie.

Dopo una prima partita con gli azzurrini di Nicolato in cui ha giocato per un piccolo spezzone (finale) di gara. Il talento di origini nigeriane ha continuato ad allenarsi e prepararsi per l'amichevole con il Giappone. Destinyè sceso in campo dal primo minuto, ma la valutazione nei suoi confronti è a dir poco severa, visto che non è mai riuscito a fare la differenza. Alla fine quella che arriva dai principali quotidiani sportivi italiani è una vera e propria bocciatura per 2 su 3. Contro un avversario non irresistibile è arrivata la sostituzione al 45esimo minuto. Un brutto colpo per un giocatore che ancora fatica lontano da Udine.

I voti dei quotidiani

Per ben due quotidiani su tre è arrivata l'insufficienza. Sia la Gazzetta dello Sport che Tuttosport sono stati d'accordo sul voto, visto che hanno recapitato entrambe un severo 5,5 per una prestazione che è andata spegnendosi con il tempo. Voto diverso per il Corriere che ha valutato il suo match con un ottimo 6,5, ma non c'è nessuna giustificazione che cerca di spiegare il voto assegnato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i dettagli sulla squadra bianconera. Ecco tutte le ultime sul mercato. Si pensa al futuro di Deulofeu <<<