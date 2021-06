Notizie Udinese – L’ Udinese vorrebbe proporre contratto annuale a Gotti

Il club orientato a offrire un rinnovo a determinate condizioni dopo aver visto sfumare Zanetti e valutato l’arrivo di Maran

Il presidente Gino Pozzo è in contatto con Gotti tramite il direttore sportivo Pierpaolo Marino. Si continua a battere la pista Rolando Maran, con il quale però non c'è ancora alcun accordo economico. Assai remota risulta essere invece la pista di Andrea Stramaccioni, sussurrata da qualcuno mentre non è da escludere una sorpresa in stile Velazquez. Alcune indiscrezioni parlano anche di un club orientato a offrire un rinnovo a determinate condizioni dopo aver visto sfumare Zanetti e valutato l’arrivo di Maran che come condizioni avrebbe chiesto un biennale e uno staff di fiducia, composto da tre elementi.

In merito il giornalista Gomirato scrive: "Quando si parla di sorpresa il riferimento è anche a Luca Gotti, perché la sua riconferma al momento rappresenta un' ipotesi remota. I numeri non sono a suo favore, 40 punti non sono nemmeno il minimo sindacale. Tutti concordano sul fatto che la squadra si sia salvata con anticipo, ma non sarebbe il caso di vantarsi. "Rodrigo De Paul ha rilasciato un'intervista in cui si è soffermato sul campionato scorso sottolineando che l'Udinese doveva fare di più. Le scusanti per le troppe assenze reggono in parte. A parte il fatto che le ricadute di cinque elementi dopo aver accusato problemi di natura muscolare rappresentano un' accusa verso Gotti. Naturalmente non è il solo colpevole, ma si sa l' allenatore paga sempre per tutti". Dunque se il tecnico di Contarina dovesse meritarsi ancora la fiducia dei Pozzo sarebbe una sorpresa. Magari un anno di esperienza in più potrebbe portare a risultati diversi.