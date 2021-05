La stagione è finita: il bilancio sul campionato dell’Udinese

E' finita la stagione 2020/21, adesso ufficialmente. L'Udinese aveva già posto la sua saracinesca dopo una grande parte iniziale

Tutto sommato comunque si può mettere un segno più all'annata, anche perché i friulani non sono mai stati coinvolti realmente nella lotta per non retrocedere. Non sono mai andati in affanno. E questo, in un campionato ancora più imprevedibile del post-Covid, è già tanto. Con buona pace di Pozzo, Gotti e piazza che magari chiedeva qualcosa in più. Per quanto riguardo i singoli, invece, sicuramente il calciatore che più si è messo in luce è Rodrigo De Paul. Il talento argentino è la vera spina nel fianco delle difese, almeno mezza salvezza è sua. Difficile adesso trattenerlo un'altra stagione ma mai dire mai. Tra gli altri sono venute fuori le individualità di Arslan (una piacevole sorpresa), il rientrante Pereyra e la solidità difensiva data da Musso. Anche il pacchetto arretrato si è spesso ben comportato grazie alla propria fisicità. Ci sarà sicuramente da rivedere qualcosa in vista della nuova stagione.