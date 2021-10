Notizie Udinese – Primavera: continua la strisca positiva / Contro l’Entella…

Sabato mattina, i ragazzi allenati da Sturm sono scesi in campo contro la Virtus Entella. Ecco com'è andata la partita

L'Udinese parte subito forte e nei primi venti minuti sfiora il gol in diverse occasioni. Gli attaccanti bianconeri però non riescono a segnare e la prima frazione di gioco termina sullo 0-0. Nella ripresa, l'Entella entra in campo con un altro piglio. Non a caso, dopo quattro minuti, i liguri passano in vantaggio. Di Maro finalizza un bel cross di Coly. 1-0 a Chiavari. Il gol taglia le gambe ai friulani che non riescono a reagire. Tuttavia, all'84' il colpo di testa di Iob riporta il match in parità. Nei minuti finali, l'Udinese prova anche a vincere, ma la difesa avversaria riesce a sventare gli attacchi pericolosi. Il match termina 1-1: risultato giusto. Nel prossimo incontro, i giovani friulani se la vedranno con il Venezia. Ma prima di pensare a questa gara, sentiamo le parole del tecnico Sturm dopo la partita di sabato.