Notizie Udinese – Primavera: inizio da urlo / Contro il Monza…

Ieri mattina, i ragazzi allenati da Sturm sono scesi in campo contro il Monza. Ecco com'è andata la partita

La primavera allenata da mister Sturm continua a vincere e a convincere. Dopo l'esordio vittorioso in campionato contro il Cittadella ed il passaggio del turno in Coppa Italia, ieri è arrivata la terza vittoria consecutiva. I giovani bianconeri si sono imposti per 2-1 contro il Monza. Decisiva la doppietta di Basha . Il match è stato aperto e ricco di emozioni dal primo all'ultimo minuto. Riviviamolo insieme .

L'Udinese, galvanizzata dalle precedenti vittorie, è entrata in campo concentrata e determinata. Non a caso, il vantaggio friulano è arrivato dopo soli 28 secondi dal calcio d'inizio: Basha ribatte a rete dopo la conclusione di Pafundi non bloccata da Rubbi . Con il passare dei minuti, i ragazzi di Sturm, continuano a spingere e sfiorano il gol in un paio di occasioni. La difesa del Monza se la cava. Il primo tempo finisce senza ulteriori sussulti. Ma passiamo alla ripresa.

Anche nella ripresa è l'Udinese a fare la partita. Il raddoppio, infatti, non tarda ad arrivare. Al 64' Codutti pennella un preciso cross che Basha deve solo spingere in rete. Doppietta per l'italo-egiziano. Il gol del 2-0 sveglia gli ospiti. Dopo appena tre minuti, Abbenante calcia un siluro da venticinque metri che si insacca sotto l'incrocio. Barlocco non può nulla. Il Monza riapre la partita. Tuttavia, negli ultimi venti minuti, i bianconeri si difendono alla grande e riescono a non concedere occasioni ai lombardi. In pieno recupero, i brianzoli hanno un sussulto con La Torre, ma l’Udinese se la cava e porta a casa la vittoria. Terza vittoria consecutiva e primo successo in casa, al Centro Sportivo Capocasale. Nel prossimo turno, i ragazzi allenati da Sturm affronteranno la Virtus Entella, reduce dalla vittoria per 2-1 contro la Reggiana. L'appuntamento è per sabato 2 ottobre alle ore 15. Ma torniamo a parlare dei grandi. Ecco le pagelle di Udinese-Fiorentina. Ci sono diverse sorprese <<<