Notizie Udinese – Primavera: i bianconeri vincono / Ma quanta fatica!

I bianconeri, nei trentaduesimi di Coppa Italia, hanno superato il Vicenza solamente ai calci di rigore. Riviviamo la gara

A differenza della gara contro il Cittadella, mister Sturm ha schierato diversi volti nuovi. Per esempio, in difesa è stato impiegato Moratti, mentre Iob ha agito da esterno. Sulla trequarti spazio a Kamagate. I padroni di casa partono forte e sfiorano il gol del vantaggio diverse volte. La rete arriva al minuto 20 grazie al mancino di Alessio. L'Udinese non si abbatte e dopo cinque minuti trova il pareggio con il gol di Kamagate. Tuttavia, è ancora il Vicenza a tornare avanti. Su un calcio di punizione, Moratti respinge con il braccio nella propria area. L’arbitro indica il dischetto e Oboe realizza il 2-1. Finiscono così i primi 45 minuti. Nella ripresa, Sturm decide di mettere in campo Ianesi. Il giovane attaccante ripaga subito la fiducia del mister segnando il gol del momentaneo 2-2. Al 70' Barlocco esce fallosamente su Oboe e provoca un nuovo penalty per il Vicenza che Alessio realizza con freddezza. I friulani provano a reagire ed in pieno recupero riescono a pareggiare grazie alla punizione vincente di Ianesi. Le emozioni non finiscono qui.