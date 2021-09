News Udinese – L’Udinese convince, ma non vince / Manca una punta?

L'attacco anche quest'anno sembra il punto debole della formazione bianconera. Bisogna operare oppure è solo questione di tempo

Le occasioni, anche clamorose, sono arrivate puntuali. Basti pensare alla grandissima palla gol di Pussetto, ma quando la sfera decide che non dovrà entrare, non entrerà. Arriva questa palla bassa di Deulofeu, Rui Patricio la allunga come può e Pussetto deve solo appoggiarla in rete, se non fosse che da dietro arriva Gianluca Mancini e con un intervento fuori dal comune riesce a mettere la palla in calcio d'angolo, togliendo la gioia del gol al bomber. Sono anche altre le occasioni simili, ma difficilmente qualcuno al centro dell'area si fa trovare pronto. Di conseguenza non solo la sfortuna è protagonista.