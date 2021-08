Notizie Udinese – Non solo Molina: un altro friulano convocato in nazionale

Dopo la chiamata dell'Argentina a Molina, anche un altro bianconero è stato convocato dalla propria nazionale: ecco di chi si tratta

L'Udinese è pronta per affrontare il Venezia. Domani, alle 18:30, i ragazzi di Gotti scenderanno in campo con un solo obiettivo in mente: la vittoria. Tuttavia, al termine della seconda giornata, la Serie A si fermerà. Nessuna novità, ad inizio settembre i vari campionati lasciano il posto alle nazionali. Quest'anno la sosta durerà dal 30 agosto all' 11 settembre. Naturalmente, i club continueranno ad allenarsi anche se saranno decimati dalle assenze. L' Udinese non ha troppi problemi. Infatti, solamente due calciatori bianconeri sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Il primo è Nahuel Molina. Il secondo lo scopriamo insieme.

La Danimarca chiama Larsen

Il giocatore al centro dell' articolo è Jens Stryger Larsen. Il nome dell' esterno friulano è apparso sulla lista dei convocati stilata dal tecnico danese Hjulmand. Dopo il buon Europeo disputato, il classe '91 continuerà ad aiutare la Danimarca per le partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022. In particolare, i biancorossi sfideranno il primo settembre la Scozia, il quattro le Isole Faroe ed il sette Israele. Finora percorso perfetto per Larsen e compagni: tre vittorie su tre e primo posto in classifica. Il nome del difensore bianconero è al centro di voci di mercato. Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Situazione Larsen

Ormai lo sanno tutti: Larsen ha chiesto la cessione. Non vuole sentire parlare di rinnovo. Pensa che il suo tempo ad Udine sia finito. Tuttavia, sta trovando diverse difficoltà per il trasferimento. In Italia è seguito da Genoa e Fiorentina, ma entrambe le società sembrano voler puntare su altri obiettivi. I rossoblù sono vicini a Fares, mentre i viola puntano Odriozola. Alla chiusura del mercato manca sempre di meno ed il rischio che il danese rimanga in bianconero cresce giorno dopo giorno.