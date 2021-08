Notizie Udinese – Ecco la convocazione in nazionale tanto attesa

Sta vivendo un momento incredibile e da tutta l'idea di voler continuare così. L'esterno che incanta, ha ottenuto un'altra convocazione

Non fa in tempo ad iniziare il nuovo campionato di Serie A, che già bisogna pensare alla prima pausa nazionali. Subito dopo la partita contro il Venezia saranno diversi i giocatori che dovranno andare a rappresentare il proprio paese in giro per il mondo. Appena ufficializzate diverse liste dei convocati, di diverse società sudamericane. In una abbiamo trovato un giocatore dell'Udinese, che già tanto bene ha fatto in questo inizio di stagione tra campionato e Coppa Italia. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Più che una novità, iniziamo a parlare di conferma, soprattutto nel suo caso. Sta vivendo un momento incredibile e da tutta l'idea di voler continuare così. L'esterno che incanta.

Il profilo

Il difensore al centro dell'articolo chi può essere se non Nahuel Molina, sta veramente dando il meglio di se. Anche ieri, sulla sua fascia non è mai nata nessuna situazione pericolosa, ha arginato al meglio un mostro sacro come Alex Sandro. Infatti è riuscito a conquistare un'altra convocazione con l'Albiceleste, la nazionale argentina. Il Commissario tecnico Scaloni, crede fortemente in lui e nelle sue capacità a tal punto da renderlo un punto fisso nella Copa America conquistata dalla nazionale sudamericana. Scopri assieme a noi quali saranno i prossimi impegni del difensore che gioca in Friuli.

I prossimi impegni

Il giocatore prima di tutto deve scendere in campo e dare il massimo contro il Venezia, nel match valido per il secondo turno di campionato. Poi partirà alla volta del Sud-America dove lo aspettano ben tre incontri validi per le qualificazioni ai mondiali del Qatar. Le partite in programma sono contro Venezuela, Bolivia e Brasile. Soprattutto l'ultimo sarà un match caldissimo, dato che potrà essere la rivincita della finale giocatasi solo qualche mese fa. L'articolo non finisce qua, sono diversi i movimenti di mercato che sta escogitando la società bianconera. Un giocatore sembra essere vicinissimo, manca solo la fumata bianca. Ecco di chi stiamo parlando <<<