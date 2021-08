Notizie Udinese – No al rinnovo! / La dirigenza ha una grande paura

Jens Stryger Larsen non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto con l'Udinese. La dirigenza ha una paura: ecco quale

Dopo il bel pareggio contro la Vecchia Signora, l'Udinese è tornata al lavoro per preparare la sfia contro il Venezia di venerdì 27. Il calcio d'inizio è fissato per le 18:30. In attesa di questo match, la società è al lavoro per regalare a Luca Gotti gli ultimi rinforzi. Isaac Success e Nehuen Perez sono in arrivo, manca la ciliegina sulla torta. Marino cercherà di sfruttare un'occasione last minute. Nel frattempo, il dirigente è concentrato sul mercato in uscita. C'è una situazione molto delicata da risolvere a breve. Ecco i dettagli.