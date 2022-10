Notizie Udinese – Convocazione difficile, ma non impossibile: Tucu sogna…

Il team bianconero continua a lavorare verso il prossimo incontro. Intanto il capitano Pereyra sogna una convocazione dell'ultimo minuto

Redazione

Il capitano bianconero ha sorpreso tutti in questo avvio di stagione. L'Udinese fa riferimento soprattutto sulle sue prestazioni per poter fare la differenza e cercare in maniera così perentoria la vittori. Lui e Gerard Deulofeu sono senza ombra di dubbio i veri leader di questa squadra, sia per il tasso tecnico ma anche per la fermezza con la quale governano lo spogliatoio. Questa crescita, soprattutto caratteriale, sembra essere stata notata anche dall'altra parte dell'oceano. La nazionale albiceleste sta eseguendo dei veri e propri casting per trovare il sostituto adatto all'infortunato e (al momento) non certo di giocare il mondiale: Paulo Dybala. Ecco se il Tucu potrà essere tra questi.

Manca solo un mese alla prima edizione del mondiale invernale. Un periodo che sarà difficile per noi tifosi italiani, ma non per tanti giocatori dell'Udinese che saranno impegnati in quei giorni con la propria nazionale. Se un difensore come Enzo Ebosse è sicuro di giocare il prossimo mondiale, non possiamo dire lo stesso per il capitano Pereyra. La situazione è stata spiegata nel paragrafo precedente e di conseguenza Roberto non può fare altro che spingere sempre di più per potersi assicurare un biglietto d'andata verso il Qatar. Non solo lui potrà giocare i mondiali, ecco tutti gli altri giocatori bianconeri che saranno impegnati.

Verso i mondiali

I bianconeri sanno che questi mondiali potranno portare un grosso vantaggio, visto che solo due giocatori saranno quasi sicuramente convocati con la propria nazionale. Il primo è stato citato in precedenza e stiamo parlando di Enzo Ebosse. Il secondo, invece, è un difensore di livello che Scaloni vuole nella sua argentina: Nehuen Perez. Va fatta anche una menzione d'onore ad Adam Masina che era uno dei punti fermi del suo Marocco, ma dovrà rinunciare alla competizione iridata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul calciomercato. Si valutano due colpi a zero <<<