Udinese-Inter / Per il Corriere il centrocampo è fatto: sorpresa in mediana

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Un match molto difficile contro una squadra tutt'altro che semplice da affrontare. Dall'altra parte del campo ci sarà l'Inter di Simone Inzaghi. I vice campioni d'Italia non sono partiti al meglio e non vedono l'ora di fare la differenza. Già due le sconfitte per la società di Milano che adesso sono davanti ad un bivio ed hanno un solo risultato per domani pomeriggio: vincere. L'incontro si prospetta pieno di emozioni dall'inizio alla fine e infatti i due tecnici stanno pensando a come poter arginare le offensive degli altri team. Andrea Sottil ha già in mente una strategia per poter mettere in difficoltà gli avversari a centrocampo. Ecco la sorpresa di giornata.