Udinese-Inter | Chi al fianco di Lautaro? / Duello a due per un posto

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Si parla di una partita tutt'altro che semplice e che potrebbe portare la squadra del Friuli al raggiungimento di un sogno, infatti con una serie di risultati, l'Udinese potrebbe trovarsi addirittura in cima alla classifica. Questo sarebbe un risultato incredibile dopo ben sette giornate e non proprio a campionato appena avviato. Dall'altra parte ci sarà un avversario che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro, stiamo parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. Una squadra quadrata e che anche se non è partita nel migliore dei modi ha una grande voglia di riscatto. Le prossime ore saranno pressoché decisive e sta per partire un vero e proprio ballottaggio a due per l'attacco.