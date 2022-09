News Udinese – Parla Samardzic: “Il mio obiettivo? Fare altri cinque gol…”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista del prossimo match, l'ultimo prima della pausa nazionali. L'avversario di turno è molto impegnativo e tutt'altro che facile da mettere in difficoltà. Si parla dell'Inter di Simone Inzaghi, una squadra quadrata e che non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco. Le prossime ore saranno pressoché importanti e fondamentali per poter decidere l'undici che scenderà in campo per fare la differenza. Sicuramente tra i papabili c'è anche Lazar Samardzic che non vede l'ora di poter dire la sua con continuità. Proprio il centrocampista tedesco ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole del piccolo campioncino di mister Andrea Sottil.