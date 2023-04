Notizie Udinese – Mistero Matheus Martins / Il brasiliano non gioca più

Il giocatore brasiliano è arrivato nel mercato invernale ed è stato girato in prestito al Watford. Ecco le ultime sul suo impiego

Redazione

Per parlare del talento brasiliano bisogna fare un passo indietro ed andare allo scorso gennaio. Nei primi giorni di mercato l'Udinese si assicura questo potenziale crack del calcio sudamericano investendo quasi dieci milioni di euro. Sin da subito nascono i primi problemi per via del tesseramento anche se alla fine la scelta è stata quella di girare Mathues Martins in prestito al Watford per dargli la possibilità di giocare e fare minuti importanti prima del ritorno all'Udinese il prossimo giugno. Ad oggi, però, la storia non è andata come tutti speravano, visto che da quasi due mesi a questa parte il calciatore brasiliano non vede più il campo da gioco.

L'ultima partita giocata da Matheus Martins risale alla metà di febbraio e da quel momento in poi è finito addirittura fuori dalla rosa per dei motivi ancora sconosciuti. Questa decisione da parte della squadra inglese non fa bene ai bianconeri e soprattutto comporta un serio problema alla società italiana che ha perso ben sei possibili mesi per far integrare l'attaccante nel calcio Europeo. Adesso non si può fare che attendere il prossimo giugno per averlo agli ordini di mister Andrea Sottil, ma allo stesso tempo bisogna anche analizzare la situazione vissuta. Ecco come tutto sarebbe potuto cambiare.

Utile già in bianconero — Se la squadra bianconera avesse aspettato qualche giorno in più, quando sarebbe arrivata la notizia dell'infortunio grave di Gerard Deulofeu il sostituto era già in casa. Non si sarebbe dovuto andare a prendere un calciatore come Florian Thauvin che si sta rivelando un completo buco nell'acqua. In questo modo Martins poteva mettere nelle gambe minuti importanti e soprattutto si sarebbe evitata una spesa completamente inutile. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri. Il patron ha già deciso il programma della settimana. Tutti i dettagli sul ritiro che inizierà oggi <<<