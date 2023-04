Udinese-Cremonese / Ehizibue: “Vogliamo finire bene questo campionato”

Si avvicina l'incontro della verità per la formazione di Andrea Sottil . Oggi contro la Cremonese in una Dacia Arena quasi tutta esaurita ci si aspetta una grande prova di squadra e soprattutto una vittoria che manca da decisamente troppo tempo. L'ultimo successo risale contro i rossoneri di Stefano Pioli e da quel momento un black-out totale con un solo punto collezionato nei tre successi incontri. Solo due gol segnati e ben otto subiti. Adesso non possiamo fare altro che ascoltare le parole di uno dei futuri protagonisti. Prima del fischio d'inizio ha detto la sua Kingsley Ehizibue .

"Ci siamo confrontati internamente dopo Roma, vogliamo finire bene questo campionato e tornare a vincere oggi, per noi e i nostri tifosi". Ehizibue spiega sin da subito che questo finale di stagione sarà molto importante non solo per la posizione finale in classifica, ma anche per trovare continuità in vista del prossimo anno. La partita di Roma ha rappresentato il punto più basso di questa stagione per la squadra del Friuli Venezia Giulia. Bisogna rialzarsi e farlo oggi contro la Cremonese in uno stadio stracolmo è pressoché obbligatorio. L'intervista al laterale non si è conclusa qua. Ecco le dichiarazioni sugli avversari che dovrà affrontare questo pomeriggio.