Udinese-Cremonese / Formazioni ufficiali: Success titolare, Beto in panca

L'Udinese deve tornare a vincere e tra un'ora inizierà una partita che è definibile come un occasione ghiottissima. La Cremonese di Davide Ballardini è sì un team in ripresa, ma tutt'altro che imbattibile. Oggi i bianconeri sanno benissimo che non hanno nessun altro risultato oltre alla vittoria. Proprio per questo motivo che mister Andrea Sottil si affida all'undici titolare migliore possibile (esclusi i debilitati di lungo periodo come lo spagnolo Gerard Deulofeu e il camerunense Enzo Ebosse). Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le scelte dei due tecnici. Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Cremonese.