Udinese-Cremonese / Il focus sul migliore: ennesimo acquisto di platino

Redazione

Il team bianconero sembra non saper più vincere. La squadra guidata da Andrea Sottil si ferma per l'ennesima volta ed ora sale a cinque il conto dei match senza una vittoria. Dopo un Settembre ed un inizio ottobre da favola, ora bisogna riprendersi il prima possibile. Non sarà facile mettere in difficoltà tutti i prossimi avversari, ma i friulani devono ritrovare quella compattezza che ha portato la squadra in vetta alla classifica. Nel corso dell'incontro di ieri, terminato per 0-0, a fare la differenza ci ha pensato un difensore centrale. Il giocatore ha fatto un match incredibile e di conseguenza lo scettro di migliore in campo è il minimo che gli si potesse consigliare.

Il centrale al centro dell'articolo è lo sloveno Jaka Bijol. Dal primo all'ultimo minuto ha giocato una partita di grandissimo spessore, prima con Cyriel Dessers e poi con David Okereke e Buonaiuto non è mai andato in difficoltà. Anzi, ha sempre fatto giocare gli avversari nel peggior modo possibile ed ogni suo intervento è stato puntuale e preciso. Unica sbavatura è stata intorno al trentesimo del primo tempo, quando scivolando ha rischiato di mettere un giocatore della Cremo a tu per tu. Allo stesso tempo, però, è stato bravissimo a sventare il pericolo con una scivolata dell'ultimo secondo. Grazie a quel gesto la palla è stata spedita in calcio d'angolo e il gol sventato.

Un acquisto di platino — Un giocatore che in soli tre mesi dal suo arrivo riesce a prendersi la leadership della difesa è un vero e proprio acquisto di platino. Jaka da quando è arrivato ha fornito solamente delle prestazioni maiuscole e di grande spessore, un difensore centrale che anche in futuro è destinato a far parlare di se stesso.