Cremonese-Udinese / Le parole di Sandi Lovric: “Pensiamo solo a noi”

Il team bianconero oggi deve cercare e trovare il riscatto. Ecco le parole del centrocampista Sandi Lovric in vista del prossimo incontro

Redazione

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Oggi si scende in campo e ci sarà una grande chance di rilancio. La squadra avversaria non sarà semplice da battere, ma l'Udinese ha un urgente bisogno e forza di punti. Non si vuole abbandonare l'alta classifica e di sicuro la partita di oggi è come un ultimo treno che non si può sbagliare, se si vuole restare a determinati livelli. Nel prepartita ha detto la sua uno dei neoarrivati bianconeri di questa stagione: Sandi Lovric. Il giocatore sloveno ha comunicato a DAZN le sue opinioni in vista del fischio d'inizio odierno.

"Una partita molto difficile, sappiamo che non sarà facile ma pensiamo solo a noi, a dare il nostro 100%”. La squadra ha le idee chiare e Sandi sembra essere proprio il portavoce di quella che dovrà essere la prova del riscatto. Oggi un passo falso non è accettato, perché dopo troppi sacrifici (finalmente) il calendario offre degli impegni agevoli. Sempre lo sloveno ha comunicato anche il pensiero di tutto il team e del risultato che si vuole ottenere: “Oggi la squadra vuole vincere". Sicuramente l'obiettivo minimo visto che si affronta una società che non è ancora riuscita a portare a casa i tre punti. L'intervista non si conclude qua, l'ex Lugano ha parlato anche del suo rapporto con Udine.

La nuova città — "Sto bene a Udine, mi piace tanto. Della Serie A mi piacciono la qualità e l'intensità, ci sono giocatori molto forti". Una piccola dichiarazione d'amore verso la città che lo ha accolto, tutte raccolte in queste poche parole. Adesso il team si prepara al match e tra poco meno di un'ora si scenderà in campo a caccia dei tre punti finali.