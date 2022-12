Cremonese-Udinese / Il punto in vista dell’incontro di domani pomeriggio

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un tecnico che ha voglia di fare la differenza e soprattutto guidare la squadra a dei traguardi che mancano da davvero troppo tempo. Prima di iniziare con il campionato, però, ci sarà un incontro amichevole contro una società del nostro campionato: la Cremonese. Qualche mese fa allo stadio Zini ci si è dovuti accontentare di un pareggio che stava stretto per via dell'occasione di Gerard Deulofeu sprecata all'ultimo minuto. L'amichevole che ci sarà domani pomeriggio sarà l'ultima chiamata per mettere nelle gambe minuti importanti. L'inizio della Serie A è stato fissato per il quattro di gennaio.

Il match è in programma per le ore 13 di domani pomeriggio. La visione dell'incontro sarà disponibile solamente in streaming e sul canale 12 del digitale terrestre (in Friuli Venezia Giulia): Udinese TV. Nel corso di questo incontro ci sarà l'occasione per poter vedere all'opera gli ultimi esperimenti in vista della partenza del campionato. Domani ultima chance per provare in un incontro ufficiale la nuova coppia d'attacco (fino a quando Gerard Deulofeu sarà costretto ai box) Isaac Success e Beto proveranno in tutti i modi a sostituire al meglio un calciatore fondamentale per Sottil come lo spagnolo.