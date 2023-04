Udinese-Cremonese / Tutti i forfait dei giocatori: ecco chi non ci sarà

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha bisogno di riprendersi il prima possibile e che in questo ultimo periodo non è riuscita a fare la differenza come di solito le compete. Sicuramente non sarà facile cercare di battere una società in cerca di riscatto come la Cremonese. Il team lombardo è stato per gran parte della stagione nei bassifondi della classifica e finalmente avrà l'opportunità di potersi riprendere un ruolo di primissimo livello o per lo meno di cercare una salvezza decisamente troppo importante. Non puoi perdere in vista del fischio d'inizio il punto su tutti i giocatori che dovranno alzare bandiera bianca. Ecco chi non ci sarà la prossima domenica.