Udinese-Crotone / Cioffi: ”Ho avuto tante conferme. Samardzic…”

L'Udinese batte il Crotone per 4-0 e conquista un posto negli ottavi di finale. Al termine della partita, ha parlato mister Gabriele Cioffi

Successivamente, mister Cioffi è intervenuto in conferenza stampa. ''Sono soddisfatto. Non sono contento per me, ma per i ragazzi. Ho avuto conferme e risposte. Pussetto? Il gol è ossigeno per gli attaccanti. Mi fa piacere abbia segnato. Dispiace per Nestorovski perchè avrebbe fatto bene anche a lui. Noi siamo un gruppo unito. Lavoro e credo per questo. Devono stare tutti sul pezzo. La vittoria di oggi è stata sul campo, ma io voglio sottolineare l'atteggiamento. Il calcio è una questione di testa. In questi giorni mi sono concentrato molto su questo. Io sono stakanovista di natura. Formazione per Cagliari? Non ho dubbi, so che ad oggi posso contare su tutti. Nella nostra squadra non esistono alibi. Poi si può vincere o perdere. A centrocampo ci si conta sulla punta di una mano. Oggi ho voluto provare Forestieri come quinto di sinistra. Samardzic è un potenziale talento. I nostri giovani hanno un grande talento. Devono lavorare sulla costanza e lo stanno facendo. Ogni domenica gioco come se fosse l'ultima spiaggia. Non penso a cosa deciderà la società''. Nel frattempo, la nostra redazione ha stilato le pagelle del match. Voti incredibili <<<